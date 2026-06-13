Демонстрират в реални условия първия в света Aнгиодроид
Първият в света автоматичен инжектор на контрастни вещества на периферно-съдово ниво – Angiodroid®, ще бъде представен за първи път у нас на работна с...
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Първият в света автоматичен инжектор на контрастни вещества на периферно-съдово ниво – Angiodroid®, ще бъде представен за първи път у нас на работна с...