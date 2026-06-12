Свалят таксите за круизните кораби
Сваляме отново, за втори пореден път, тонажната такса за пътническите кораби. Това каза специално за "Стандарт" генералният директор на ДП "Пристанищн...
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Сваляме отново, за втори пореден път, тонажната такса за пътническите кораби. Това каза специално за "Стандарт" генералният директор на ДП "Пристанищн...