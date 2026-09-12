Шеф в "Ботев" купи "Слънчев ден" от Гергов
"Амадеус" на Ангел Палийски е изкупила „Съни тур”, който е мажоритарен собственик на комплекса край Варна
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"Амадеус" на Ангел Палийски е изкупила „Съни тур”, който е мажоритарен собственик на комплекса край Варна
50 млн. дълг могат да пратят клуба пак на село Спасителят на "Ботев", чиито дългове се разбра са около 50 млн. лева, се казва Ангел Палийски . Бизнес...
ЦСКА и "Локо" (Пд) искали да изкарат от релси Тодор Неделев