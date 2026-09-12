Всичко за Ангел Антонов

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Ангел Антонов оглавява НСО

Ангел Антонов оглавява НСО

София. Ангел Антонов е назначен за началник на Националната служба за охрана (НСО) с указ на президента от 30 май тази година. От длъжността е освобод...

02 юни | 10:31
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