ОБЗОР: Прекратиха проверката срещу Пеевски
Сигналът на Василев бе изфабрикуван, за да отклони вниманието от КТБ, каза депутатът Прокуратурите и във Виена, и в София прекратиха проверката срещу...
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Сигналът на Василев бе изфабрикуван, за да отклони вниманието от КТБ, каза депутатът Прокуратурите и във Виена, и в София прекратиха проверката срещу...
"Стандарт" се извинява на началника на Националната служба за охрана (НСО) ген.-лейтенант д-р Ангел Антонов. Поради техническа грешка, на стр. 17 в бр...
Щом нямам стаж в службата, не значи, че съм политическо назначение
Генералът пое НСО след дълги години работа в полициятаАнгел Антонов винаги дарява улова си Лов. Това е страстното хоби на новия началник на държавнит...
Ангел Антонов ще прави реформа, но без "чистка" Президентът Росен Плевнелиев отиде на крака в сградата на НСО, за да проведе работна среща с новоназн...
Ангел Антонов ще прави реформа, но без "чистка" Президентът Росен Плевнелиев отиде на крака в сградата на НСО, за да проведе работна среща с новоназн...
София. Юристите на Министерския съвет и Президентството разсеяха съмнения около назначението на новия шеф на Националната служба за охрана Ангел Антон...
София. Ангел Антонов е назначен за началник на Националната служба за охрана (НСО) с указ на президента от 30 май тази година. От длъжността е освобод...
"Стандарт" първи съобщи за предложението през април
Пловдивският комисар Тодор Гребенаров поема службата