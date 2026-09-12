Обвиниха лекар за смъртта на 6-годишния Ангел
Анестезиологът завишил дозата на един от медикаментите
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Анестезиологът завишил дозата на един от медикаментите
Пази го полиция, той се крие
Именитият лекар все още е безработен
Д-р Мирослав Ненков поднесе нова порция интересни коментари
16 октомври е Международният ден на анестезиолога
Торонто. Признаха за виновен канадски анестезиолог заради сексуално насилие над 21 жени, докато са се намирали под упойка, предадоха световните агенци...