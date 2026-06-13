Nokia 1 Plus и Nokia 3.2 със супер възможности с Android 10
Компанията утвърждава ангажимента си да предоставя най-новите актуализации на операционна система за устройствата от цялото си портфолио
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Компанията утвърждава ангажимента си да предоставя най-новите актуализации на операционна система за устройствата от цялото си портфолио
Един от първите смартфони, комбиниращи едновременно Camera Go и Gallery Go, както и впечатляващ широк, безконтурен HD+ екран и отличителния за телефон...
Nokia 7 Plus и Nokia 6.1 инсталират новата версия на Android през януари
Той е смартфонът от среден клас, който непрекъснато се подобрява