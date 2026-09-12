Черно-бяла драма триумфира във Венеция
57-годишният филипински режисьор Лав Диас отнесе "Златния лъв"
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57-годишният филипински режисьор Лав Диас отнесе "Златния лъв"
Корифеите на киното Андрей Кончаловски и Никита Михалков искат от Путин 1 милиард рубли. Причината: гениалните братя ще правят национална патриотична...
Известният руски кинорежисьор Андрей Кончаловски обяви, че не желае най-новият му филм да бъде предлаган от Русия като кандидат за наградата за чуждое...