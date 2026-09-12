Как жаждата за бързи печалби пука финансови балони
Има значителна ножица между реалната икономика и това, което показват пазарите, казва Андрей Георгиев, директор на "Финансова къща Логос-ТМ" АД
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Има значителна ножица между реалната икономика и това, което показват пазарите, казва Андрей Георгиев, директор на "Финансова къща Логос-ТМ" АД
Има вратички в закона
Швейцарският франк и йената поевтиняват, австралийският, новозеландският и канадският долар поскъпват. Доходността по 10-годишните британски облигации...
"Гласувах за това децата ни да живеят в един по-красив град. Да има достатъчно детски градини, училища и спортни площадки". Това заяви кандидата за км...
Кандидатът на ДПС за кмет на София Андрей Георгиев засади дръвчета в Южния парк. В инициативата се включиха 6-има кандидати за районни кметове и 6-им...
Растеж на икономиката ще има, но държавата да не пречи на бизнеса
"Стандарт" ще предложи различни мнения за плана "Орешарски", както стана популярна програмата за управление на бъдещия експертен кабинет, предлаган от...