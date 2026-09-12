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Пиже прекарва РД в ареста

Пиже прекарва РД в ареста

Бившият кандидат за общински съветник в Самоков Трайчо Василев-Пиже ще прекара рождения си ден в ареста. Състав на Софийски градски съд остави него и...

09 октомври | 16:02
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