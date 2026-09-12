Скандален пост в защита на бияча Андонов. От кого е?
Авторът се представя за Данчо Полицая
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Авторът се представя за Данчо Полицая
Бившият кандидат за общински съветник в Самоков Трайчо Василев-Пиже ще прекара рождения си ден в ареста. Състав на Софийски градски съд остави него и...
Няма да ви агитирам да гласувате за мен, както обичайно се прави на предизборно събитие. Но ще ви помоля да се запознаете с моята визия за това какво...