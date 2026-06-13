Домашен арест за водач на протестите в Гърмен
Председателят на НПО „Гражданска активна съвест" и активен участник в протестите в Гърмен Андон Балтаджиев, който бе арестуван, бе пуснат от съда в Го...
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Председателят на НПО „Гражданска активна съвест" и активен участник в протестите в Гърмен Андон Балтаджиев, който бе арестуван, бе пуснат от съда в Го...