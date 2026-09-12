Анди Керъл отказва "Арсенал" от титлата
Анди Керъл от "Уест Хем" разби всички амбиции на "Арсенал" за титлата в Англия с хеттрик за 3:3. Нападателят на "чуковете" заби 3 пъти за 10 минути и...
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Анди Керъл от "Уест Хем" разби всички амбиции на "Арсенал" за титлата в Англия с хеттрик за 3:3. Нападателят на "чуковете" заби 3 пъти за 10 минути и...
Нападателят на "Уест Хям" Анди Керъл стана за подбив на Острова. Причината за това е новият вид на дома му. Анди пръсна 85 000 паунда, за да го оцвети...
Лондон. Нападателят на Уест Хем Анди Керъл получи поредна контузия. По всяка вероятност той ще пропусне следващите четири месеца, тъй като е скъсал вр...
Лондон. Английският национал Анди Керъл подписа постоянен договор с Уест Хем. Нападателят игра под наем в лондонския тим през изминалия сезон като вка...