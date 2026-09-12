Всичко за Анди Керъл

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Керъл си заби розов автогол

Керъл си заби розов автогол

Нападателят на "Уест Хям" Анди Керъл стана за подбив на Острова. Причината за това е новият вид на дома му. Анди пръсна 85 000 паунда, за да го оцвети...

02 януари | 21:35
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Анди Керъл пак се счупи

Анди Керъл пак се счупи

Лондон. Нападателят на Уест Хем Анди Керъл получи поредна контузия. По всяка вероятност той ще пропусне следващите четири месеца, тъй като е скъсал вр...

25 юли | 12:38
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