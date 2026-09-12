Анди Керъл отказва "Арсенал" от титлата

Анди Керъл от "Уест Хем" разби всички амбиции на "Арсенал" за титлата в Англия с хеттрик за 3:3. Нападателят на "чуковете" заби 3 пъти за 10 минути и...