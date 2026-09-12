Областният на Монтана попадна в списъка на 13-те
Монтана. Губернаторът на Монтана Анатолий Младенов попадна в списъка на 13-те, от които БСП сне доверието си заради подкрепа на инициативата на Георги...
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Монтана. Губернаторът на Монтана Анатолий Младенов попадна в списъка на 13-те, от които БСП сне доверието си заради подкрепа на инициативата на Георги...
Монтана. Губернаторът на Монтана Анатолий Младенов попадна в списъка на 13-те, от които БСП сне доверието си заради подкрепа на инициативата на Георги...
Монтана. С приемане на статуетката „Дон Кихот" започна работата си новият областен управител на Монтана Анатолий Младенов. Връчи му я изпълняващата дл...