Легендарен руснак в кома! Борят се за живота му
Той е хоспитализиран в неврологичната реанимация
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Той е хоспитализиран в неврологичната реанимация
В дните на шахматната Олимпиада в Тромсьо Анатолий Карпов показа своята уникална колекция от марки, свързани с древната игра. Световният шампион влезе...
Добрич. Безспорният световен шампион по шахмат от 1975 до 1985 г. в събота гросмайстор Анатолий Карпов, ще открие официално първата в България своя...
Добрич. Гросмайсторът и световен шампион Анатолий Карпов в началото на май пристига у нас, за да открие своя шахматна школа в Албена, която ще носи не...
Световният шампион по шах Анатолий Карпов ще обучава деца таланти в курорта Албена от 1 май. Това обяви старши мениджър спорт в комплекса Руслан Йорда...
Веско непобедим, спечели втори турнир от Гран при