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Христо и Антихриста

Христо и Антихриста

Христо. Той е на 3, не на 33. Но е разпнат - в реанимацията на "Пирогов". Главата му - рана, кърпена заради мозъчния кръвоизлив. Вратлето - белязано о...

23 юли | 5:25
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