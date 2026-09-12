Анархисти прекъснали движението на влакове в деня на Олимпиадата
Мелони осъди протестиращите и извършителите на саботажи и ги нарече „врагове на Италия“
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Мелони осъди протестиращите и извършителите на саботажи и ги нарече „врагове на Италия“
Сблъсъци между полиция и анархисти, има ранени и арестувани
Христо. Той е на 3, не на 33. Но е разпнат - в реанимацията на "Пирогов". Главата му - рана, кърпена заради мозъчния кръвоизлив. Вратлето - белязано о...
Мадрид. Нощта бе белязана от сблъсъци между демонстранти и полиция при протест на анархисти в Барселона и Мадрид, съобщава РИА Новости. Демонстрациит...