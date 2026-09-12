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Невинни убийци

Невинни убийци

Как от кротък тийнейджър 18-годишният Димитър от Генерал Тошево се превърна в звяр, който уби баща си и за малко да погуби майка си? Защо децата все п...

26 август | 6:45
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