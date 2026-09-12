Българчетата начело в Европа по употреба на анаболи
Българските младежи на 15 и 16 години са на водеща позиция в Европа по употребата на анаболи, каза днес във Варна Антония Банчева, старши експерт в На...
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Българските младежи на 15 и 16 години са на водеща позиция в Европа по употребата на анаболи, каза днес във Варна Антония Банчева, старши експерт в На...
Контрабандни анаболни стероиди откриха и задържаха митническите служители на МП „Капитан Андреево" при проверка на влизащ в страната пътнически автобу...
ММА боецът Джон Кери, който вилня в Несебър и потроши две коли на полицията, е бил дрогиран с взривоопасна смес от анаболи и наркотици, примесени с ал...
Италианските власти са арестували българин на пристанището в Бриндизи в опит да прекара нелегално с тир огромно количество лекарствени продукти. Той п...
Разследват касапина от гробището и за убийство на баба
Как от кротък тийнейджър 18-годишният Димитър от Генерал Тошево се превърна в звяр, който уби баща си и за малко да погуби майка си? Защо децата все п...
Колата с прекурсори и анаболи бе задържана на Капитан Петко войвода