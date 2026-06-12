Принцеса Анна връчи "Зелен Оскар" на наш доктор
Д-р Николай Петков от Българското дружество за защита на птиците бе удостоен с престижната награда "Уитли", известна като "Зеления Оскар".
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Д-р Николай Петков от Българското дружество за защита на птиците бе удостоен с престижната награда "Уитли", известна като "Зеления Оскар".
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