Отиде си игуменът на Зографския манастир
Опелото и погребението на архим. Амвросий ще бъдат уточнени допълнително
Следете всички новини, анализи и коментари за Амвросий. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Опелото и погребението на архим. Амвросий ще бъдат уточнени допълнително
Дядо Амвросий поел временно Варненската митрополия заради писмо от дядо Кирил, изпратено на 5 юли. Доростолският владика обаче го получил седмица сле...
Варна. Доростолският митрополит Амвросий, който бе избран за наместник на Варненската епархия след смъртта на владиката Кирил, пристига във Варна в не...
София. Доростолският митрополит Амвросий е новият наместник на Варненската и Великопреславска епархия. Това бе решението на Светия Синод, който на...