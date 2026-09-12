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Амвросий с писмо от Кирил

Амвросий с писмо от Кирил

Дядо Амвросий поел временно Варненската митрополия заради писмо от дядо Кирил, изпратено на 5 юли. Доростолският владика обаче го получил седмица сле...

12 август | 19:50
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