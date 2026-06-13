Amorphis и Soilwork забиват в София
Концертът е за 13-я рожден ден на радио Тангра Мега Рок
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Концертът е за 13-я рожден ден на радио Тангра Мега Рок
Amorphis се завръща в България. Финландската банда обяви концерт в Mixtape 5 в София на 2 април (събота). Групата прави турне в подкрепа на последния...
Финландците Amorphis са четвъртият хедлайнер на тазгодишното издание на Summer Chaos Festival Burgas 2015. Фестивалът ще се състои на 16 юни на стадио...