Проверяват здраво ли е бебето без риск от аборт
Около 1000 амниоцентези се правят всяка година в България. Изследването се налага при бременни жени, при които има риск от раждане на дете с генетична...
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Около 1000 амниоцентези се правят всяка година в България. Изследването се налага при бременни жени, при които има риск от раждане на дете с генетична...