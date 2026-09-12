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За амнезията и мръсните лъжи

За амнезията и мръсните лъжи

"Паметта ни е къса"(Цитат от Иван Яхнаджиев) Съзнавам безсмислието на отговор като този във време, в което едва ли истината има смисъл, особено за съ...

25 август | 5:15
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