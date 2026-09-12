Канадец си спомни след 30 г. амнезия
51-годишен канадец е успял да си спомни името си след 30-годишна амнезия, съобщи АФП. Мъжът загубил паметта си през 1986 г. след силен удар в главата...
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51-годишен канадец е успял да си спомни името си след 30-годишна амнезия, съобщи АФП. Мъжът загубил паметта си през 1986 г. след силен удар в главата...
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София. Осемнадесет години затвор чака убийците на студента Стоян Балтов. Това реши Софийски градски съд в четвъртък. Двамата са нанесли множество сил...