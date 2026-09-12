Оръжейници направиха амфибия за бедстващи
"Спасителят" може да гази дълбоки води и чукари Великотърновски оръжейници от завод "Терем-Ивайло" направиха машина, която може да спасява бедстващи...
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"Спасителят" може да гази дълбоки води и чукари Великотърновски оръжейници от завод "Терем-Ивайло" направиха машина, която може да спасява бедстващи...
Лондон. Туристически автобус-амфибия се запали в центъра на британската столица. Осем души са пострадали, а други двама са транспортирани в болница, п...
С постижение, достойно за рекордите на Гинес, завърши плуването на Яне Петков от Сандански в Охридското езеро днес. В 11 часа българско време 59-годиш...