Огромна пъстърва реши състезанието на „Доспат"
Американска пъстърва с внушителното тегло от 1.410 кг определи победителя в голямото състезание по пъстървов риболов на язовир „Доспат". Улови я майст...
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Американска пъстърва с внушителното тегло от 1.410 кг определи победителя в голямото състезание по пъстървов риболов на язовир „Доспат". Улови я майст...