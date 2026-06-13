Два континента се сблъскват. Вулкани, огнен дъжд и нови планини
Австралия постепенно се приближава към Азия, променя се цялата география
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Австралия постепенно се приближава към Азия, променя се цялата география
Земетресението в Непал отново показа, че земните маси вече са в процес, с който се образува нов суперконтинент Амазия, съобщи в. "Дейли мейл". Това тв...