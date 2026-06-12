Наджиб Амари разтрогна договора си с "Левски"
София. "Левски" вече е с един чужденец по-малко, след като Наджиб Амари прекрати своя договор с клуба, информира официалната страница на "сините". По...
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София. "Левски" вече е с един чужденец по-малко, след като Наджиб Амари прекрати своя договор с клуба, информира официалната страница на "сините". По...