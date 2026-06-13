Аманда Сейфрид мечтае за деца
Аманда Сейфрид призна, че биологическият й часовник е започнал да тиктака и вече мечтае за деца. "Имам нужда да бъда майка. Искам дете и то много. От...
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Аманда Сейфрид призна, че биологическият й часовник е започнал да тиктака и вече мечтае за деца. "Имам нужда да бъда майка. Искам дете и то много. От...
Аманда Сейфрид призна пред "Вог", че тя е свалила гаджето си Джъстин Лонг. "Последвах го в Instagram и все се сещах за нещо наистина забавно, което т...