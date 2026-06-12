Учениците безплатно на мача Хасково-Славия
Учениците до 16-годишна възраст ще гледат безплатно мача между Хасково и Славия този уикенд на Ямача.ФК „Хасково" пуска промоция и за всички останали...
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Учениците до 16-годишна възраст ще гледат безплатно мача между Хасково и Славия този уикенд на Ямача.ФК „Хасково" пуска промоция и за всички останали...