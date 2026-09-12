Тежка катастрофа блокира втория тунел на АМ "Люлин"
Затваря се движението през втория тунел на АМ "Люлин" в посока София заради тежка катастрофа, съобщиха от пресцентъра на МВР. По първоначални данни ин...
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Затваря се движението през втория тунел на АМ "Люлин" в посока София заради тежка катастрофа, съобщиха от пресцентъра на МВР. По първоначални данни ин...
Спецоперацията е реализирана снощи на територията на столицата. Към 20.00 часа, след продължително преследване, на изхода на София преди първия тунел...
Движението по магистрала "Люлин" трябва да се извършва с повишено внимание поради опасност от леден дъжд и образуване на мъгли. Това предупредиха от М...
Жена се хвърли от мост на автомагистрала „Люлин". Инцидентът е станал снощи при третия тунел в посока Перник, съобщава Дарик радио. 32-годишната стол...
София. Два ТИР-а са катастрофирали след втория тунел на автомагистрала "Люлин" в посока Перник, съобщиха за Фокус от пресцентъра на МВР. Катастрофата...
София. Един човек е пострадал при катастрофа в тунела при Мало Бучино на автомагистрала „Люлин" в посока входа на София, съобщиха от СДВР, цитирани от...