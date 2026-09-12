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Старец изгоря с 5000 лв.

Старец изгоря с 5000 лв.

Монтана. 86-годишен мъж изгоря с 5000 лв., които даде на измамник, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. Към 15,30 часа във вторник на до...

11 септември | 14:46
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