90-годишен даде половин милион на ало измамник. Докога?
Наивният старец пратил пари, златни кюлчета и скъпоценности по неизвестен куриер
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Наивният старец пратил пари, златни кюлчета и скъпоценности по неизвестен куриер
47 годишният Зихни Х. ще лежи зад решетките 20 месеца
2 години условна присъда с 5 години изпитателен срок получи телефонен измамник, след като подписа споразумение с прокуратурата. То бе одобрено от Райо...
Перник. Възрастна перничанка харизала на ало доктор цели 10 бона уж за операция на дъщеря й. По домашния телефон на 74-годишната жена се обадил непо...
Монтана. 86-годишен мъж изгоря с 5000 лв., които даде на измамник, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. Към 15,30 часа във вторник на до...