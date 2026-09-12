Нови случаи на "ало измзми" у нас
Криминалистите работят по случая
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Криминалистите работят по случая
Получени са десетки сигнали р районните управления
Думите на потърпевшите
Мислел си, че помага на полицаите
Какво всъщност се случва
Прокуратурата, заедно с партньорите от МВР, смята да намали до минимум битовата престъпност, каза Гешев
Страхът на хората са идеалната среда за мошениците
Разбихме най-голямата организирана престъпна група за телефонни измами, каза Иван Гешев
хванати двама ало-измамници, излъгали две баби в Козлодуй
Спешни мерки срещу телефонните измамници предприе полицейският участък в Симитли. Полицаи разнасят листовки във всички населени места. Действията на у...
На почти куриозна измама стана жертва 80-годишната плевенчанка Тодорка Тодорова. Ужасената старица хвърли от балкона 4 хиляди лева в ръцете на измамни...
Столичната полиция задържа 31-годишна жена за телефонни измами. Това съобщиха от МВР. И уточниха, че тя е заблудила двама възрастни софиянци само за д...
Пенсионерка от Нова Загора даде 3680 лева на измамници, които се представили за полицаи. 68-годишната жена получила обаждане на стационарния си телефо...
Районният съд в Разлог постанови най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража" за четирима телефонни измамници. Зад решетките остават Д.С.А...
Младеж спаси старица от Кюстендил от измама по телефона. Ало измамници се обадили на Владислав Василев от кюстендилското село Соволяно с „поръчка" з...
Полицията в Русе разби две групи телефонни измамници. Петима са задържаните. Първоначално са спипани двама мъже от град Ветово и "мулето", в което са...
Две телефонни измами са извършени вчера в Кърджали. 86-годишна жена предала 4150 лв., след като на домашния ̀и телефон се обадил мъж и поискал сумата...
На печалба от томбола и нужда от преводач за задържан чужденец се връзват и младите Прекъснете обаждането и не давайте пари, съветва Златка Падинкова...
И „митничари" се появиха в измамната схема на телефонната мафия в Пиринския край. А в капана на „Ало"-измамниците попадна 90-годишен дядо от Петрич. Т...
Телефонни измамници прибраха само за ден 6000 лв. от наивни старци, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. 82-годишната Роза и 86-годишният...