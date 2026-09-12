Евгени Минчев на бал със звезда от "Ало, ало"
Британската актриса Вики Мишел и лорд Евгени Минчев вече са големи и искрени приятели. Лордът беше почетен гост на звездата в Лондон. В качеството си...
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Британската актриса Вики Мишел и лорд Евгени Минчев вече са големи и искрени приятели. Лордът беше почетен гост на звездата в Лондон. В качеството си...
Световноизвестният британски актьор Гай Сайнър, нашумял с ролята си на лейтенант Грубер в култовия сериал "Ало, ало", бе специален гост в журито на ко...
Известният английски комик Сам Кели почина в съня си на 70-годишна възраст след продължително боледуване, информира в. "Дейли мейл". Неговият агент Ли...
Британските актьори Ричард Гибсън и Ким Хартман, популярни у нас с ролите на хер Флик и Хелга от култовия "Ало, Ало", идват в София. Двамата ще гостув...