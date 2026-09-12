Алън Айверсън казва "край"
Филаделфия. Деветкратният участник в Мача на звездите в НБА Алън Айверсън слага край на кариерата си, информира ESPN. Официално новината за оттегляне...
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Филаделфия. Деветкратният участник в Мача на звездите в НБА Алън Айверсън слага край на кариерата си, информира ESPN. Официално новината за оттегляне...
Филаделфия. Бившата звезда от НБА Алън Айверсън най-после намери сили да си признае, че е стигнал дъното. "Истина е, разорен съм!. Аз съм бледа сянка...
Филаделфия. Финансови проблеми и разправии с кредитори са причината бившата звезда от НБА Алън Айверсън да откаже да присъства на българския HDI Мач н...