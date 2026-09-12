Всичко за Алън Айверсън

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Последни новини Спорт
Алън Айверсън казва "край"

Алън Айверсън казва "край"

Филаделфия. Деветкратният участник в Мача на звездите в НБА Алън Айверсън слага край на кариерата си, информира ESPN. Официално новината за оттегляне...

18 октомври | 10:49
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Айверсън призна: Разорен съм

Айверсън призна: Разорен съм

Филаделфия. Бившата звезда от НБА Алън Айверсън най-после намери сили да си признае, че е стигнал дъното. "Истина е, разорен съм!. Аз съм бледа сянка...

15 септември | 17:40
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