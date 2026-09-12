"Аллах Акбар" и четирима ранени с нож в Мюнхен
Четири души са били ранени от мъж, който размахвал нож на станция в източен Мюнхен. Според свидетели на инцидента нападателят е крещял "Аллах Акбар" (...
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Четири души са били ранени от мъж, който размахвал нож на станция в източен Мюнхен. Според свидетели на инцидента нападателят е крещял "Аллах Акбар" (...
Районът на московската метро станция „Октябърское поле" бе отцепен, след като жена, държаща глава на четиригодишно момиченце, започнала да крещи „Алла...
Дижон. Шофьор рани 11 пешеходци в Дижон, докато караше безразсъдно с викове "Аллах акбар". Двама са тежко пострадали, но без опасност за живота. Извър...