Близо 1 500 минали през "Пирогов" за празничните дни
Само трима с алкохолно натравяне по Великден Близо 1500 души са потърсили лекарска помощ в „Пирогов" от началото на почивните дни за Великден до днес...
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Само трима с алкохолно натравяне по Великден Близо 1500 души са потърсили лекарска помощ в „Пирогов" от началото на почивните дни за Великден до днес...