В Чукотка - най-много руски алкохолици
на 10 хиляди души възрастно население се падат по 29 диагностицирани алкохолика
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на 10 хиляди души възрастно население се падат по 29 диагностицирани алкохолика
Повече от половин милион българи, което представлява около 7% от населението, са пристрастени към алкохола, а около половината от тях консумират такив...
Амстердам. Пристрастени към алкохола чистят улиците на Амстердам, като им се заплаща в бира и тютюн в рамките на програма, спонсорирана от държавните...