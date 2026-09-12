Ловци се видяха в чудо. Алигатор гигант се озъби от Мисисипи.
Заловен е най-големият алигатор
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Заловен е най-големият алигатор
71-годишният Тимъти е бил нападнат от животното по време на наводнението в Слайдъл на 30 август
Алигатор нападна 2-годишно дете във Флорида, съобщава Нова тлевизия. Момченцето е завлечено в езеро в хотелски комплекс. Съдбата му не е известна, про...
Бдителни граждани докладваха на полицията, че американец от Лонг Айлънд си държи в задния двор алигатор, дълъг 1,8 метра. Опасното влечуго било конфи...
София. Невероятен куриоз в здравеопазването разкри проф. Никола Григоров вчера. Когато България е въвела клиничните пътеки през 2001-ва, е имало отдел...