Васил Михайлов засади липа под съпровода на „Петко льо капитанине“
Старозагорската мая е такава - липи, поети, опера, театър и кино, с този благотворително-културен фестивал градът е живнал, похвали организаторите на...
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Старозагорската мая е такава - липи, поети, опера, театър и кино, с този благотворително-културен фестивал градът е живнал, похвали организаторите на...
Големият български актьор Васил Михайлов е тазгодишният носител на специалната награда „Златната липа" за цялостен принос в киното, съобщи директорът...