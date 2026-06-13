Алесандра Амброзио влиза в Lidl на 17 декември
Известният топмодел на Victoria's Secret представя своята линия за коса
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Известният топмодел на Victoria's Secret представя своята линия за коса
Бразилската красавица Алесандра Амброзио за първи път отишла на фитнес преди дебютното си ревю за "Виктория сикретс". "Уредите винаги са били мои вра...
Супермоделът Алесандра Амброзио си подари приказно арабско пътешествие. 34-годишната красавица е на почивка в Обединените арабски емирства заради "Дуб...
Някой ден ще заиграя в САЩ, обеща звездата на "Реал" Кристиано Роналдо заяви, че е напълно възможно в бъдеще да заиграе в американската Мейджър сокър...
Алесандра Амброзио се снима гола в бразилския сапунен сериал "Тайни и лъжи". Героинята на ангела на "Виктория сикретс" има страстна любовна сцена с а...
Манекенката Алесандра Амброзио представи пролетна колекция от линията "ále by Alessandra". Новата колекция на известната красавица е вдъхновена от ней...