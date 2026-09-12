Санчес снимал порно с бившата
Алексис Санчес се оказа голям палавник. Бившата му приятелка Валентина Рот разкри защо е разкарала звездата на "Арсенал". "Правихме секс. Той беше нак...
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Алексис Санчес се оказа голям палавник. Бившата му приятелка Валентина Рот разкри защо е разкарала звездата на "Арсенал". "Правихме секс. Той беше нак...
Юсейн Болт се кефи с фенове пред клуба
Христо Стоичков не пропусна да жегне и от далечен Рио ръководството на "Барселона". Той се ядоса от продажбата на чилийския национал Алексис Санчес...
Барселона. Барселона не срещна проблеми срещу Елче и спечели с 4:0 двубоя от 18-ия кръг в Примера Дивисион. Хеттрик за домакините записа Алекси Санче...