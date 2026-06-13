Шофьорите с много нарушения на нов курс
- Комисар Стратиев, отново се говори за по-високи глоби за превишена скорост, но вниманието е насочено и към курсовете и изпитите за шофьори. Трябва л...
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- Комисар Стратиев, отново се говори за по-високи глоби за превишена скорост, но вниманието е насочено и към курсовете и изпитите за шофьори. Трябва л...
"Преди всичко в закона трябва да се въведе понятието "системен нарушител". За пет леки нарушения, например, при петото да се дава червен картон", заяв...