"Ангелите" бранят майки с деца в ада на Донбас (ВИДЕО)

Режисьорът и отрядът му от 10 миньори спасили 12 500 души от снарядите Алексей Смирнов е млад и доста успешен кинорежисьор, родом от селце до Воронеж...