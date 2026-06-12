Губернаторът на Курск с тежко признание пред Путин. Щетите са огромни
Приблизителните щети възлизат на десетки милиарди рубли и продължават да растат
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Приблизителните щети възлизат на десетки милиарди рубли и продължават да растат
Режисьорът и отрядът му от 10 миньори спасили 12 500 души от снарядите Алексей Смирнов е млад и доста успешен кинорежисьор, родом от селце до Воронеж...