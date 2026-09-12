Мишки в Александровска гробница. Държавата се задейства
Министерство на културата мобилизира всички експерти, за да съхрани обекта
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Министерство на културата мобилизира всички експерти, за да съхрани обекта
Плесен изяжда тракийските стенописи
Възможностите за изграждане на пряк път от Хасково до Александровска гробница ще бъдат обсъдени на дискусията "ДА!" На българските региони - ХАСКОВО",...
Хасково. Александровската гробница влиза в платформите на на Google - Google Cultural Institute и Google Street View – Special Collects като световна...
"Александровската гробница е най-известната сред тракийските погребални могили в България. Това е една от античните забележителности, които всеки тряб...
15 млн. японци гледат през екрана Александровската гробница и Хасковската Мадона