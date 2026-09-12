Тарханов реабилитира грешник след изгнание
Строгият треньор на "Славия" Александър Тарханов показа, че може да прощава грешките на подопечните си. Руският спец прояви милост над сгафилия Дуде Н...
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Строгият треньор на "Славия" Александър Тарханов показа, че може да прощава грешките на подопечните си. Руският спец прояви милост над сгафилия Дуде Н...
Треньорът на "Славия" Александър Тарханов похвали възпитаниците си. Руският спец ги изчетка, че вече играят по начина, по който той иска. "Вече покри...
Новият треньор на "Славия" Александър Тарханов разкри на първия си брифинг, че бившият наставник на "Левски" Вячеслав Грозни е изиграл голяма роля в н...