Виктория Бекъм стряска с вампирски грим
Виктория Бекъм се появи на последната си светска изява с много драматичен, почти стряскащ грим, в компанията на мъжа си Дейвид Бекъм, който пък си е п...
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Виктория Бекъм се появи на последната си светска изява с много драматичен, почти стряскащ грим, в компанията на мъжа си Дейвид Бекъм, който пък си е п...