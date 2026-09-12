Среща за базата на ЦСКА при Гриша Ганчев
Страхотни амбиции в проекта "ЦСКА" е показал Гриша Ганчев, научи "Стандарт". Той е поканил късно в петък в офиса си хората от сдружение "Завинаги", ко...
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Страхотни амбиции в проекта "ЦСКА" е показал Гриша Ганчев, научи "Стандарт". Той е поканил късно в петък в офиса си хората от сдружение "Завинаги", ко...
София. Ръководството на сдружението ЦСКА Завинаги даде пресконференция днес, на която председателят Александър Чакмаков заяви, че няма намерение да вз...
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