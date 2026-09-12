ЧРД на адвокат Александър Ангелов
"Стандарт" му пожелава още много победи и в залата, и в живота
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"Стандарт" му пожелава още много победи и в залата, и в живота
Председателят на Надзорния съвет на Левски и един от собствениците на клуба - Александър Ангелов, обяви пред "7 дни спорт", че ще предложи да не се пр...
"Новините в "Левски" тепърва ще следват, все още преговорите вървят. Не се занимавам със спортно-техническата част. Други ще ви отговорят", това заяви...