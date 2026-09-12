Десислава Атанасова награди шампионите от "Албена Къп"
ДиЕксСи Технолоджи София спечелиха най-силния турнир за аматьори по футбол
Следете всички новини, анализи и коментари за Албена Къп. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
ДиЕксСи Технолоджи София спечелиха най-силния турнир за аматьори по футбол
32 футболни тима ще играят до неделя за наградния фонд от 12 000 лв
Наградният фонд е 13 000 лв, записването продължава
Наградният фонд за осмото издание на турнира е 12 000 лв
Албена. Стартира третото издание на аматьорски турнири „Albena cup 2014", с общ награден фонд от 16 500 лева. В турнира по мини футбол ще се играе за...
Добрич. По повод 45-годишния си юбилей курортът Албена ще е домакин на спортни състезания, за които едноименното дружество е осигурило награден фонд...
Албена. Софийският тим ВМВ победи след дузпи с 1:0 „Тича" (Вн) и спечели финала на втория футболен турнир за аматьори „Албена Къп 2013" с награден фон...