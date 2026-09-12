Изненадващ трансфер в ЦСКА. 19-годишен чужденец подсилва отбора
ЦСКА ще плати трансферна сума на албанския тим, за да го привлече
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ЦСКА ще плати трансферна сума на албанския тим, за да го привлече
Задържане под стража спрямо албански гражданин за контрабанда на марихуана е поискала Окръжната прокуратура в Кюстендил. В хода на митническа прове...
Благоевград. Двама нашенци и двама чужденци бяха заловени да карат пияни колите си през уикенда в Пиринския край. В неделя около 01,10 часа на улица...