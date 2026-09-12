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Гласът на ГЕРБ роди момиченце

Гласът на ГЕРБ роди момиченце

София. Шефката на пресцентъра на ГЕРБ Севделина Арнаудова роди момиченце тази сутрин. Нежната дама е кръстена Деяна и е с фините размери от 49 сантиме...

17 февруари | 17:29
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