Бабинден. Какво е забранено на бременните жени?
На трапезата задължително се слага млечна баница, сарми с месо и свинско с праз.
Следете всички новини, анализи и коментари за Акушери. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На трапезата задължително се слага млечна баница, сарми с месо и свинско с праз.
Акушерките направиха над 300 домашни посещения, а социалните работници – над 850 визити в домовете на семействата...
София. Шефката на пресцентъра на ГЕРБ Севделина Арнаудова роди момиченце тази сутрин. Нежната дама е кръстена Деяна и е с фините размери от 49 сантиме...