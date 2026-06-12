Отложиха наградите „SAG“ заради К-19
Церемонията на актьорската гилдия ще се проведе 6 седмици преди Оскарите
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Церемонията на актьорската гилдия ще се проведе 6 седмици преди Оскарите
Бившата на Брад Пит се появи с рокля на Галиано на поредната церемония в Холивуд, генерална репетиция за оскарите Дженифър Анистън шашна Холивуд със...