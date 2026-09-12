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Нашествието "Аксепт"

Нашествието "Аксепт"

Немските хеви метъл ветерани се завръщат за пореден път на бг сцената - на 16 декември в столичната зала "Христо Ботев" През последните години имаме...

27 ноември | 6:00
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